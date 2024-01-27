نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع عزيز الشافعي.. "أنت تقبل" للمطربة ساندي تحظى بإشادة كبيرة من الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت المطربة ساندي، من الفوز بقلوب الجمهور بأحدث إصداراتها الجديدة، والتي تحمل اسم "أنت تقبل"، حيث أشاد الجمهور بقدرتها على تقديم أداء مميز وإحساس عميق يستحق الاحترام.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل إيجابي منذ طرحها، حيث تصدرت قوائم التشغيل الرئيسية في المنصات الموسيقية الرقمية.



وتعبر "أنت تقبل" عن قصة حب عاطفية معبرة تلامس قلوب المستمعين بنصها العميق وألحانها المميزة.

تميزت ساندي في هذه الأغنية بأداء صوتي مدهش وتقنية غنائية رائعة، حيث استطاعت أن تنقل العاطفة والشغف في كل مقطوعة موسيقية. قدمت أداءً مؤثرًا وقويًا، حيث تمكنت من التعبير عن مجموعة متنوعة من المشاعر بشكل مذهل.

إشادة الجمهور لأغنية ساندي الجديدة



وأشاد الجمهور بقدرة ساندي على توصيل رسالة الأغنية بطريقة مؤثرة، واحترافيتها في تجسيد الشعور العميق والتعاطف مع المستمعين. تم تداول الأغنية بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الردود الإيجابية والتعليقات المشجعة من قبل محبي ساندي.

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته ساندي بأغنية "أنت تقبل"، إلا أن ذلك لم يفاجئ الجمهور، حيث تعود لنا ساندي بإبداعات متواصلة وتألق فني مستمر.

وتعد هذه الأغنية إضافة رائعة إلى رصيد ساندي المتنوع والمليء بالنجاحات.

بهذا الإصدار الموسيقي الرائع، تؤكد ساندي مرة أخرى مكانتها كواحدة من أبرز المطربات في الساحة الموسيقية، وتترك بصمتها الفنية في قلوب الجمهور. ومن المتوقع أن يستمر النجاح والإشادة المستمرة بأغنية "أنت تقبل" في الفترة القادمة.

عزيز الشافعي يكشف عن كواليس أغنية انت تقبل



كشف الملحن والشاعر عزيز الشافعي عن كواليس تعاونه مع الشاعرة منه القيعي، ونشر "عزيز" بصورة تجمعه بالفنانة ساندي والشاعرة منه القيعي من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:"كلام مهم عن الغنوة الجديده للنجمه ‎ساندي إنت تقبل، ، الغنوة دي بحبها جدا عشان هي أول غنوة لحنتها من كلام الغالية منه القيعي لما بدأنا نشتغل سوا من ٤ سنين تقريبا".



وتابع:"ساعتها كنت عارف إنه ا بموهبتها واصرارها ونفسيتها الحلوه هتنجح نجاح كبير، وحصل وأكتر كمان من اللي توقعته عشان هي فعلا تستاهل كل اللي حققته واللي لسه هتحققه ".

وأشار:" الأغنية من توزيع وميكسينج العبقري تميم الموزع الموسيقي المختلف والمميز، وتسجيل الصوت للمتميز ماهر صلاح، وبتمني تعجبكم".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور متمنين له التوفيق والنجاح الدائم فيما علقت الشاعرة منه القيعي على منشور عزيز قائلة: عزوز أول واحد يكلمني قبل حتى ما اكتب أغاني، الصاحب الجدع واللي بيصعبها عليا بكلام أغانيه اللي بيعلى علينا، شكرا على كلامك يا عزوز، وعقبال أغاني جاية كتير أوي أوي، فيما علقت الفنانة ساندي أحلى اثنين في الدنيا انتو وش الخير.



آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية العيب للفنان هيثم شاكر، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

