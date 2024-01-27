نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دومينيك حوراني تثير الجدل بـ "لسه مفركشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني بإطلالة ساحرة ومبهرة من خلال أحدث ظهور لها،حيث اعتمدت على الظهور بإطلالة شتوية أنيقة، وأضافت أيضًا لمسة من الجرأة والأناقة على إطلالتها.

وأكملت دومينيك إطلالتها الساحرة بمجموعة من الاكسسورات الفاخرة التي أضفت لمسة من اللمعان والتألق إلى مظهرها، مما أبرز جمالها الطبيعي وزاد من رونق إطلالتها،

وشاركت دومينيك جمهورها بفيديو لها وهي تتمايل على أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "لسه مفركشين" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالفيديو تعليقا ً قالت فيه:"سبت الاكس بتاعي فجأة من غير داعي".



تعليقات الجمهور على منشور دومينيك حوراني

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق، دايما جميلة وموهوبة، دايما مكسرة الدنيا كلها، ألف مليوون مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال دومينيك حوراني



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة دومينيك حوراني أغنيةمش راجل، والتي حازت على إعجاب الجمهور، وأغنية علي بابا، أغنية قطة وشطة شطة "، والاغنية من كلمات، على خلاف، ألحان محمد حزين، توزيع فيجو الدخلاوي، تسجيل مهاب أسامة،وتصدرت أعمالها الترند فور نزولها.