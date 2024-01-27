نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني لـ صلاح عبدالله: "كل سنة وإحنا برج الدلو زي بعض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان كريم الحسيني على معايدة الفنان صلاح عبدالله بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك ًكربم" جمهوره بفيديو يجمعه بصلاح عبدالله بإحدى أعمالهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام.

وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:"كل سنة وانت طيب وانت بألف خير يارب يا حبيبي يا عم صلاح عبدالله".

وأضاف:"كل سنة واحنا برج الدلو زي بعض علمتنا كثير وكنت سبب لينا في الخير لينا وفي حاجات كتير وأنا بالذات ".

وتابع:" ربنا يبارك لنا فيك يا رب وما يحرمنيش منك أبدا ويديك الصحة والعافية".



تعليقات الجمهور على منشور كريم الحسيني

وفورًا من مشاركة المتشور نال المتشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد ميلاد سعيد، كل عام وهو بخير، ربنا يحفظكم من كل شر يارب، ربنا يوفقكم يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

مشاركة كريم الحسيني لفيلم" شمس الزناتي "

ومن جانبه، يشارك الفنان كريم الحسيني من خلال أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "شمس الزناتي"



أبطال عمل "شمس الزناتي"

"شمس الزناتي" بطوله كل من محمد امام وامينه خليل وعمرو عبد الجليل وكريم الحسيني وأحمد داش وطه دسوقي وأحمد خالد صالح ومصطفي غريب وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج ريمون رمسيس Aka ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن ويتولي اخراج العمل عمرو سلامه.

آخر أعمال كريم الحسيني

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان كريم الحسيني الفنية، مشاركته في بطولة فيلم "الحب بتفاصيله" إلى جانب: محمد نور وملك قورة وعلاء الحسيني ومادلين طبر، وهو من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار وإخراج محمد حمدي، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

