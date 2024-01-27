نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موحشتكيش" الأكثر صعودًا في قائمة أنجح 100 أغنية على "بيلبورد عربية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نجم الجيل تامر حسني التصدر بأغنية "موحشتكيش" وذلك بعد طرحها فقط بأسبوعين عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع.

وقد وصلت نسبة مشاهدات الكليب عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 20 مليون مشاهدة وتحتل الآن التريند الثامن، وأيضًا هي الأكثر صعودًا في قائمة أنجح 100 أغنية على قائمة "بيلبورد عربية".

وأغنية "موحشتكيش" هي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل بأنها حبيبة تامر حسني في كليب "موحشتكيش".

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..

ما هي آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه طرح الفنان تامر حسني منذ أيام قليلة أغنية "معلش" بمشاركة الرابر زاب ثروت، وسرعان ما تصدرت الأغنية تريند "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي، وقد وصلت نسبة مشاهدات الكليب عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 2 مليون و600 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند الرابع بموقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع معاذ وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي، وأغنية "معلش" هي الأغنية الخامسة من ألبوم "هرمون السعادة"