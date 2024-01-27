نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على صوت الليثي.. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بزفاف شقيقها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية أسما ابراهيم بحفل زفاف شقيقها مساء أمس في إحدى الفنادق الكبري، وقد حضر حفل الزفاف العائلة وبعض الفنانين والإعلاميين وقد أحيا حفل الزفاف الفنان محمود الليثي وغيره الكثير من النجوم.

من حفل زفاف شقيق أسما إبراهيم

من حفل زفاف شقيق أسما إبراهيم

من حفل زفاف شقيق أسما إبراهيم

آخر ظهور للإعلامية أسما إبراهيم

وفي سياق متصل يذكر أن آخر ظهور لـ أسما ابراهيم كان من خلال جلسة تصوير ملكية في جزيرة كومو في إيطاليا.

وظهرت أسما إبراهيم وهي ترتدي فستان إسود طويل داخل مركب وسط الجزيرة بمعالم بمدينة كومو الشهيرة في إيطاليا، حيث بدت بإطلالة مشرقة وجذابة للغاية.

وظهرت أسما في الصورة بمكياج هادئ، حيث وضعت خطًا من الآيلاينر على عينيها، واختارت أن تقوم برفع شعرها وهو ما أعطاها إطلالة انيقة ومثيرة للغاية.

أسما إبراهيم تساند المنتخب المصري

من ناحية أخرى، الإعلامية أسما إبراهيم ساندت المنتخب المصري بعد تعادله أمام فريق موزمبيق بنتيجة 2_2 في أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا في نسخته 43، وكتبت عبر موقع “ انستجرام ”:"أكيد كلنا مكناش متوقعين نتيجة مباراة منتخبنا في أول مباراة تكون بالتعادل بصعوبة، بس بلاش نقلل من المنتخب لازم ندعمه بلاش نحطم.. أكيد في أخطاء وأنا واثقه في منتخب بلدي إنه المباريات القادمة هيكون افضل".

نبذة عن أسما إبراهيم

الجدير بالذكر أن أسما إبراهيم هي إعلامية مصرية اشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج حبر سري على شاشة القاهرة والناس، وتستضيف أسما خلال البرنامج مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي، وبعد من الشخصيات العامة والمهمة في المجتمع، وكان من أشهر ضيوفها النجمة نادية الجندي، بوسي، أحمد العوضي، خدحنان مطاوع، فيفي عبده، عمروعبدالجليل، رانيا يوسف، غاده عبدالرازق، دكتور مصطفى الفقي، دكتور مجدي يعقوب، أحمد السعدني، مصطفي شعبان، مني زكي، نوال الزغبي، وغيرهم