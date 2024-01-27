نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية عبد الرؤوف تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت المطربة آية عبد الرؤوف بخطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور لها في المسجد الحرام، حيث تمنت آية لجمهورها الدعاء والزيارة إلى العمرة من خلال مشاركتها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "الحمد لله يارب اللهم تقبل، اللهم ارزق كل مشتاق لزيارة بيتك الحرام".



تعليقات الجمهور على منشور آية عبد الرؤوف

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عمرة مقبولة ربنا يتقبل منك، ربنا يحفظك ويحميكي من كل شر، منورة الدنيا يا يويو،وغيرها من التعليقات.





آخر أعمال آية عبد الرؤوف

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة آية عبد الرؤوف أغنية يلا باي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي /

يلا بقى

يلا بقى كفاية زنقة

يلا بقى

يلا بقى كفاية زنقة

الليلة دي رايقة وبالي هادي

سبتك ماموتش والحياة أهي ماشية عادي

عاملة زيطة رقص وزمبليطة

بعديك الدنيا هادية والأيام بسيطة

كل حاجة في عيني أحلى وأنا مش معاك

كنت سحلة نفسي سحلة ومصدقاك

قلبي طاير من السعادة والانبساط

وإنت نارك كل ماذا بتزيد شياط

بالسلامة ده ياما عديت خبث وتلامة

من عمايلك في قلبي كان هيركب دعامة بكفاياك

يلا باي بكفاياك يلا باي بكفاياك

يلا باي بكفاياك يلا باي

كنت فاكرة لما أسيبك قلبي هيجي له اكتئاب

أو هعيش دايما وحيدة وأنا مش سعيدة

بس ربك لما يقفل باب بيفتح ألف باب

وابتديت حياة جديدة وبصفحة بيضا

فات اللي فات أنا مش حمل حوارات

إتفضل بقى من سكات سيبني أعيش اللي جاي بقى

إنت بقيت تاريخ منك لله يا شيخ

بطل بقى وبلاش صريخ وكفاية زن ووئوئة بقى

يلا باي بكفاياك يلا باي بكفاياك

يلا باي بكفاياك يلا باي

يلا اللي قادرة ع التحدي واللي قادرة ع المواجهة

اللي كل كلمة عموما لازم تبقى قصف جبهة

تبقي غلطانة لو فاكرة من غيري تلفي وتروحي تستوكي وتغيري

هتيجي تسأليني مين دول اللي كانوا معاك

طب عملتوا إيه وإيه اللي وداكوا هناك

المفروض مع باي إني قشطة وإني كول

طب ليه تيجي صورتك وفي إيدك محلول

ونرجع ثاني نعيد الكرة بدل المرة يجي ألف مرة

الساعة ثلاثة إنت لسه برة أيوة يا ستي أنا لسه برة

زن، زن، زن ست الهانم ما بترحمش

والحقيقة إني في القهوة مع الشباب بنشوف الماتش

استرونج اندبندت مش باقية ع اللي راح

طب يلا باي ماتيلا إيه لازم صياح

بالسلامة ده ياما عديت خبث وتلامة

من عمايلك في قلبي كان هيركب دعامة

يلا باي بكفاياك يلا باي بكفاياك

يلا باي بكفاياك يلا باي

إني أسيبك ثاني عادي إني أجيبك ده بمزاجي بجد

حاسة براحة من الليلة دي أكبر ما حناش في إعدادي

ريد فلاج ومكملة تأفلم تحور مستحملة

وقبل ما تسأل كل ده ليه الباب اللي يودي ويلا إيه

