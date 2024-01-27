نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تلتقي بجمهورها بـ لبنان في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة روبي لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر إقامتها بمناسبة عيد الحب يوم 17 شهر فبراير المقبل فى بيروت.

وتقدم روبي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنيتها 3 ساعات متواصلة التى طرحتها مؤخرا.

وفي وقت سابق، طرحت روبي، أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت الأغنية التريند فور نزولها.

صناع عمل3 ساعات متواصله

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

كلمات أغنية 3 ساعات متواصله

ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا، عليك ملهوفة، ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي، يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة، ماله جو إسكندرية، ماله بحر الغردقة، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق”.

آخر أعمال روبي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة روبي مسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.