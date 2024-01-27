نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد هشام سليم.. تعرف على أبرز أعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمتلك مصر العديد من الفنانين الموهوبين الذين تركوا بصمة قوية في عالم الفن، ومن بين هؤلاء الرائعين كان هشام سليم واحدًا من أبرز الشخصيات الفنية التي أثرت في الساحة الفنية المصرية.

ويسلط “دوت الخليج الفني” الضوء في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ هشام سليم

معلومات عن هشام سليم

ولد الفنان الراحل هشام سليم يوم 27 يناير 1958 أدى دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم،



تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال



، وكانت له مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة. بدأت مسيرته الفنية في التسعينيات، وسرعان ما استطاع أن يحظى بشعبية كبيرة واسعة النطاق بفضل موهبته وأدائه المتقن.

كانت لهشام سليم قدرة فائقة على تجسيد شخصيات متنوعة ومختلفة، حيث استطاع أن يتألق في أدوار البطولة والشرير والكوميديا على حد سواء. لقد استحوذ على اهتمام الجمهور بفضل قدرته على الاندماج في الشخصيات التي يجسدها وإبراز التفاصيل الدقيقة لكل شخصية.

أبرز الأعمال التي قدمها هشام سليم

ونجح هشام سليم في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال أعماله أبرزها هجمة مرتدة، طايع، بين عالمين، كلمة سر،

أهل إسكندرية، اسم مؤقت، قصص الحيوان في القرآن،

إختفاء، حرب الجواسيس، في أيد أمينة، لحظات حرجة،

درب الطيب، أماكن في القلب، لقاء على الهواء، آخر المشوار،

البنات، حد السكين، امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، وغيرها من الأعمال الناجحة.

زيجاته

تزوج هشام مرتين، الأولى من السيدة ميرفت النحاس، التي تُعتبر أم أبنائه.الثلاثة وهم نور وقسمت وزين الشرف في حين كانت الزوجة الثانية من السيدة السعودية نادية الغالب.



كان هشام سليم ليس فقط فنانًا موهوبًا ومحبوبًا، بل كان أيضًا إنسانًا خلوقًا وذو أخلاق عالية. قدم العديد من الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، وكان يسعى دائمًا لمساعدة الفقراء والمحتاجين.



وفاته

رحل هشام سليم عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022، لكن إرثه الفني والإنساني ما زال حيًا في قلوب محبيه ومشجعيه. ترك وراءه إرثًا فنيًا رائعًا وأعمالًا تظل تلهم الأجيال القادمة.