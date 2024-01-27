غدًا.. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل سيد حجاب

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الكلمة والنغم تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو احمد عامر في الثامنة مساء غد الأحد الموافق 28 يناير على مسرح الجمهورية.

إحياء ذكرى رحيل الشاعر سيد حجاب

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشهيرة للراحل سيد حجاب منها:" بوابة الحلواني، حبيبتي من ضفايرها، أرابيسك وغيرها إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية منها الطير المسافر، مش كفاية، عنابي، شباكنا ستايره حرير"، أداء كل من: محمود عبد الحميد، ابراهيم راشد، عصام محمود، تامر عبد النبي، عبير أمين، ريم حمدي، آيه عبد الله، زينب بركات.

نبذة عن الشاعر سيد حجاب

يشار أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة الشعر العامي المصري، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، تعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته اشهر المطربين، عرف بكتابة الأشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية أبرزها ليالى الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلواني والوسية، برع فى الكتابة للأطفال كما كتب أيضًا أغنيات لأفلام مصرية ووضع كلمات بعض من أوبريتات المناسبات الوطنية، نال العديد من الجوائز منها جائزة كفافيس الدولية عام 2005 وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام 2012، رحل عن عالمنا فى يناير 2017 تاركا ارثًا فنيًا خالدًا.



حفل لفرقة الإنشاد الديني

يذكر أن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أقيمت حفلًا لفرقة الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية، وذلك فى إطار سعي الثقافة المصرية لصون الهوية.

وتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها:" ابتهالات البردة الشريفة، بحبك وبريدك، اللهم صلي علي المصطفى، يا من يعشق نبينا، نبينا الأمين، صلي الله علي محمد، صلوا عليه، حيوا ربيب العلا، يا أيها النبي، اللهم صلي على المحبوب، على باب سيدنا النبي، صلاة من الرحمن، صلى الله على طه، طلع البدر علينا وموسيقى اسماء الله الحسني ".

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.