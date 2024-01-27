نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بدء عرض مسلسل "حدوتة منسية" على شاشة cbc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ عرض مسلسل “حدوتة منسية” بطولة النجمة سوسن بدر، اليوم السبت 27 يناير على قناة cbc، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

تعرض حلقات مسلسل “ حدوتة منسية ” على قناة cbc في الساعة الثامنة مساء وفي الساعة الثالثة صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض كل أسبوع من السبت للأربعاء.

كما يتم إعادة عرض حلقات مسلسل “ حدوتة منسية” على قناة cbc دراما، في في تمام الساعة 11 مساءً مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالتزامن على منصة "watch it".

نجوم مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”

وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.

ويعد مسلسل حدوتة منسية أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محى الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى "خيرى" وهى شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانبًا إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، والعمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.