هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة ”وصلتلها”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 09:31 صباحاً - طرحت النجمة والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي منذ قليل فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "وصلتلها"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".



وجاءت أغنية "وصلتلها" من كلمات الشاعر محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور، وتعد هذه الأغنية آخر أعمال الملحن محمد النادي الذي توفي منذ 7 أشهر.

وكانت هيفاء وهبي أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة العام الجديد 2024 في بيروت، واقتحم أحد معجبيها المسرح وهي تغني وحاول الأمن منعه وإخراجه ولكنها طلبت منهم إبقائه وغنى معها على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور.