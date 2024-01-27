نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدأ مع فاتن حمامة ونجح في الدراما والمسرح.. أبرز محطات هشام سليم في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هشام سليم الذي ولد في مثل هذا اليوم 27 يناير عام 1958، وهو ولد بالإسكندرية وولده لاعب نادي الأهلي الشهير صالح سليم الذي شارك في السينما مع الفنانة نجاة وفاتن حمامة، لذلك عشق هشام التمثيل منذ صغره حيث كانت أولى تجاربه التمثيلية في فيلم "إمبراطورية ميم مع الفنانة فاتن حمامة، ومن ابرز أعماله السينمائية فيلم " عودة الابن الضال " مع النجمة ماجدة الرومي.

أبرز أعمال هشام سليم في السينما

تخرج هشام سليم من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات، وقدم عدد كبير من الأفلام خلال حقبة الثمانينات منها:" تزوير في أوراق رسمية، الوباش، الملعوب، عندما يتكلم الصمت".

أبرز أعمال هشام سليم في الدراما

شارك الفنان هشام سليم في الدراما بأجمل الأعمال التي لن تنسى منها مسلسل " امرأة من زمن الحب " مع النجمة سميرة أحمد ومسلسل " أهالينا " مع صابرين "مسلسل " أرابيسك " مع صلاح السعدني وهدى سلطان، ومسلسل " الراية البيضا " مع سناء جميل، وليالي الحلمية.

آخر أعماله الدرامية



شارك هشام سليم في مسلسل " كلبش " الجزء الثالث مع أمير كرارة، ومسلسل " هجمة مرتدة " مع أحمد عز وهند صبري.

هشام سليم والمسرح

كمان كان للفنان هشام سليم تجربة ناجحة في المسرح خلال تعاونه مع النجمة شريهان وفريد شوقي في مسرحية " شارع محمد علي " التي حققت نجاح كبير ومازالت من أنجح المسرحيات التي مرت على تاريخ المسرح المصري.



أفضل أفلام هشام سليم

اختير فيلمين للفنان هشام سليم اشترك بهما في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 هما "إمبراطورية ميم، عودة الإبن الضال".

تكريم هشام سليم

تم تكريم هشام سليم بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته رقم 67، فبراير 2019، وذلك عن مُجمل أعماله الفنية

رحيل هشام سليم

توفي هشام سليم في يوم 22 سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع مرض السرطان، حيث حزن الجمهور والوسط الفني على فراقه وذلك لشعبيته الكبيرة في قلب الجمهور ولتقديمه أعمال فنية راقية واخلاقه الحميدة.