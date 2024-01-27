انت الأن تتابع خبر عبير صبري تشوق جمهورها لحدوتة منسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية عبير صبري، عن تفاصيل شخصيتها "دهب"، التي ستؤديها في مسلسلها الجديد "حدوتة منسية" المقرر عرضه في 27 يناير (كانون الثاني) الجاري.



ونشرت عبر حسابها في إنستغرام صورة من كواليس التصوير، مرفقة بتعليق كشفت خلاله عن ملامح شخصيتها "دهب"، ومتوقعة أن تنقسم الآراء بين محبين وكارهين لها.



وقالت عبير في تعليقها: منتظرة تشوفوا دهب بـ حدوتة منسية، ومنتظرة اسمع آراءكم، أوعدكم هتحبوا دهب أوي، أو هتدايقوا منها، مش عارفة بقى.



وأضافت أن المسلسل سيتم عرضه من يوم السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء على قناة CBC، وأيضا من يوم الجمعة إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء على Watch it.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الفنانة، معربين عن حماستهم لمتابعة المسلسل وشخصيتها، إذ كتبت متابعة: أنا خايفة من الكاركتر ده يا عبير، في كتبت أخرى "منورة يا ملكة قلوبنا" .