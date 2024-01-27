انت الأن تتابع خبر عمرو أديب يدافع عن هنيدي بسبب الجنسية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دافع الإعلامي المصري عمرو أديب عن مواطنه الفنان محمد هنيدي بعد هجوم طاله بسبب حصوله على الجنسية السعودية، معرباً عن استيائه من الانتقادات التي تلقاها نجم الكوميديا المصري.



وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": عندي سؤال بسيط، أحمد زويل وسير مجدي يعقوب وإلا فاروق الباز لما حصلوا على جنسيات تانية كرهوا بلدهم؟ نسوا مصر؟ وقلبوا عليها وبطلوا يساعدوها؟ هل المصريون كرهوهم؟ .



وكان أديب قد وجه رسالة سابقة لمنتقديه، إذ أكد أنه يعتز بحصوله على الجنسية السعودية، مشددًا على أنها تعد دليلاً على ولائه لبلد الحرمين وليست خروجًا عن الوفاء لمصر.



وكان الفنان المصري محمد هنيدي أعلن في وقت سابق حصوله على الجنسية السعودية وذلك تقديرًا وتكريمًا لمسيرته الفنية الطويلة.



ونشر هنيدي، عبر حسابه في منصة "إكس"، تغريدة شكر فيها ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على هذا التقدير الكبير.



وكتب: الحمد لله ربنا أكرمني وتكرمت كتير بمسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني تشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية، شكرا للمملكة العربية السعودية .