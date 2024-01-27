مدير هيئة الشارقة للكتاب: نعمل على تعزيز الترابط الثقافي بين مصر والإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 10:29 صباحاً - قال فاضل حسين أحمد مدير هيئة الشارقة للكتاب، إن الهيئة تعمل دائما على تعزيز الترابط الثقافي بين مصر والإمارات، مؤكدا أن مصر هي التاريخ والعروبة.

وأضاف فاضل حسين - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الشارقة والقاهرة تربطهما علاقات وطيدة خاصة من الناحية الثقافية، مؤكداً حرص الهيئة على المشاركة كل عام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد عرسا ثقافياً هاما يربط الشرق بالغرب.

وأوضح أن الهيئة تهدف من خلال مشاركتها بالمعرض إلى تعريف الجمهور المصري والعربي بالثقافة الإماراتية ونقل صورة حية عن الحراك الثقافي الإماراتي للدول العربية والأجنبية المشاركة بمعرض الكتاب الذي يعد فرصة أيضاً للالتقاء بين الناشرين المصريين والإماراتيين وتعريفهم أكثر بمعرض الشارقة للكتاب.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام، كما تحل مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.