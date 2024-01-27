سعيد بن سلطان البوسعيدي يلتقي بـ أحمد العساسي على هامش فعاليات معرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 10:29 صباحاً - التقى سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بسلطنة عُمان، الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

جاء ذلك على هامش مشاركة سلطنة بفعاليات معرض القاهرة الدولي الـ55 للكتاب.

تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الثقافي، فضلاً عن استضافة سلطنة عمان لتكون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي الـ56 للكتاب عام 2025.

وكان سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بسلطنة عمان، قد تفقد الأجنحة المصرية المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وزار وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بسلطنة عمان، أجنحة وزارتي الدفاع والداخلية وأيضا جناح النرويج، حيث اطلع على أحدث الإصدارات التي تشارك بها الأجنحة في المعرض.

وأهدى سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عمان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نسخة من تاريخ السلطنة عبر الزمان.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، جناح سلطنة عمان بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشارك سلطنة عُمان في معرض القاهرة الدولي أل (55) للكتاب، تعزيزا للعلاقات المميزة القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لاسيما المجالات الثقافية، وسعيا لإبراز الإنتاج الفكري العماني بكافة مجالاته، تواصل سلطنة عمان استعداداتها للمشاركة في معارض الكتاب الدولية التي تقام في النصف الأول من العام الحالي ممثلة في كل من وزارة الثقافه والرياضه والشباب ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، حيث ستشارك الجهات في جناح موحد يمثل سلطنة عُمان في فعاليات معرض القاهرة الدولي ألـ (55) للكتاب، وذلك خلال الفترة من 24 يناير ويستمر حتى 6 فبراير 2024م.

وتشارك سلطنة عمان في هذا المعرض بجناح موحد يضم مختلف الإصدارات بشتى مجالات المعرفة، بهدف التعريف بالكتاب العماني وإبراز الجانب الفكري والأدبي والتاريخي لسلطنة عمان، ولتسهيل وصول الكتاب العماني إلى الباحثين والمفكرين وكافة شرائح المجتمع.

ونظرا للإقبال الكبير على اقتناء الكتب والإصدارات العمانية في هذا المعرض، فسيضم جناح سلطنة عمان قائمة متعددة ومختارة من العناوين والإصدارات الحديثة تشمل جوانب ثقافية وأدبية وفنية وفقهية وإعلامية وسياحية.

ويتصدر جناح سلطنة عمان سنويا في معرض القاهرة الدولي للكتاب قائمة المشاركات الدولية من حيث الأهمية والإقبال الكبير من زوار المعرض وكذا الزيارات الرسمية التي يحظى بها من المفكرين والأدباء والمثقفين ومراكز ثقافية وتعليمية.

وتشارك سلطنة عمان في معرض الكتاب بوفد كبير يتقدمه سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة ، وعبد الله بن محمد الحارثي ، مدير عام المعرفة والتنمية الثقافية ، وأحمد بن سعود الرواحي، مدير معرض مسقط الدولي للكتاب ، وخالد بن علي البوسعيدي ، مدير مكتب وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة ، وخلفان بن محمد العبري، مدير دائرة شؤون معارض الكتاب، وخالد بن محمد الرحبي، ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ، وجمال بن عبد الله الجابري ، ممثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ، وصقر بن جمعة القاسمي، ممثل وزارة الإعلام ، وشيخة بنت ناصر، ممثلة وزارة الاعلام، وحسن بن سالم ممثل وزارة الأوقاف، وسالم بن عبد الله ، ممثل وزارة الأوقاف ، وأحمد بن خميس العلوي، ممثل وزارة الأوقاف.