انت الأن تتابع خبر تسريب صوتي يتهم ريهام سعيد بالنصب.. صدم الجميع والسبب طبيب التجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر تسريب صوتي يتهم ريهام سعيد بالنصب على طبيب التجميل، وتسببت هذه الأزمة في نشر ضجة كبيرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تشوه وجهها بعد عملية التجميل الخاصة بإخفاء علامات تقدم السن.

تسريب صوتي يتهم ريهام سعيد بالنصب

ونتج عن تسريب صوتي يتهم ريهام سعيد بالنصب على دكتور التجميل، وذلك بعدما ظهرت منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحدث تغيير كبير بوجهها بشكل خاص في منطقة العين والحاجبين وفيهما انتفاخ وتشوه كبير فيهم، واتهمت طبيب لبناني بتشويه وجهها، وأنها لن تسكت أبداً على حقها وسوف تقاضيه.

تسجيل صوتي يفضح ريهام سعيد

وقامت الإعلامية ريهام سعيد بنفي كل ما انتشر حول اتهامها بالنصب على الجمهور وخداعهم بغرض عمل الدعاية لطبيب التجميل اللبناني، وأكدت أن وجهها تشوه بشكل فعلي بسببه وأنه ليس من الشيء المنطقي أن الطبيب يسرب تسجيل صوتي خاص بامرأة تتفق معه على هذه التمثيلية بغرض الدعاية، وأيضاً أنه لم يتم الكشف عن الخدعة بنفسه في حالة إذا كانت صحيحة.