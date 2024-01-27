نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة..ميادة الحناوي ضيفة برنامج "ألف ليلة وليلة" مع أحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المطربة الإماراتية أحلام، في برنامجها "ألف ليلة وليلة" على شاشة "أبو ظبي" مطربة الأجيال، المطربة ميادة الحناوي في ليلة طربية عن الفن السوري، اليوم السبت في الساعة الثامنة مساء.

موعد برنامج الف ليلة وليلة

يذاع برنامج "أحلام مع ألف ليلة وليلة"، السبت، كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على شاشة "أبو ظبي"، ويخرجه شيربل يوسف ويرأس تحريره رباب الغزالي.

غناء ميادة الحناوي في حفل ليلة من الزمن الجميل

يذكر أن ميادة الحناوي شاركت في حفل إحياء نجوم الزمن الجميل على الساحة من جديد، ووجهت دعوة للمطربة ميادة الحناوي للمشاركة في حفل ليلة من الزمن الجميل والذي أقيم في مدينة جدة تحت إشراف هيئة الترفيه السعودية، وبقيادة المستشار تركي ال الشيخ.

وظهرت ميادة الحناوي على المسرح بكامل نشاطها وحيوتها حيث قدمت مجموعة مميزة من أعمالها الغنائية، والتي تفاعل معها الحاضرين بشكل كبير، كما تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك ميادة الحناوي في الحفل عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان المصري محمد ثروت والفنانة عفاف راضي، حيث هم أيضا من النجوم الذي غابوا على الظهور أمام جمهورهم على المسرح.

كما شارك في حفل ليلة من الزمن الجميل عدد من نجوم الطرب رفقة أبنائهم، حيث صعدت ابنة الفنانة عفاف راضي وقدمت ديو غنائي معها على المسرح أمام الجمهور، كذلك قام الفنان الشاب أحمد ثروت هو الاخر وقدم أغنية “ابن أبويا”، وهي الأغنية التقليدية لـ “بنت أبويا”، والتي عرضت ضمن مسلسل موضوع عائلي الموسم الثاني.