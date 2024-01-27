نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. أعمال فنية صنعت نجومية هشام سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هشام سليم الذي قدم أعمال فنية عديدة في السينما والدراما ورحل بعد أن ترك قيمة فنية من أعماله يتذكرها المشاهد الذي كان يحرص على احترامه الدائم حيث كانت أخر أعماله مسلسل " هجمة مرتدة " مع النجم أحمد عز ، لذلك نستعرض أبرز أعماله الفنية في السياق التالي.



مسلسل ليالي الحلمية

شارك هشام سليم في بطولة 5 أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية" ويعد العمل بصمة خالدة في تاريخ الدراما المصرية، وضم العمل كوكبة من النجوم منهم يحيى الفخراني، صلاح السعدني، إلهام شاهين، آثار الحكيم، ولعب هشام سليم فيه ابن الباشا، الذي تتغير أفكاره بعد الحرب، ليصبح أكثر التحاما بأبناء الطبقات الكادحة، ويشعر بأوجاعهم.



مسلسل المصراوية



شارك الفنان هشام سليم في الجزء الأول من مسلسل النصراوية" عام 2007 وشاركه البطولة سميحة أيوب وغادة عادل وائل نور وروجينا ونوران ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

مسلسل الراية البيضاء

شارك هشام سليم في بطولة مسلسل "الراية البيضاء" من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد فاضل، وتم إنتاجه عام 1988، وحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك في البطولة سناء جميل، جميل راتب، سمية الألفي، ولعب هشام سليم دور شخص مثقف، يقف ضد بائعة أسماك تريد هدم فيلا أثرية.

مسلسل أهالينا

شارك الفنان هشام سليم في مسلسل " أهالينا " الذي حقق نجاحًا كبيرًا بطولة صابرين وحسن حسني وخيرية أحمد ومحمد عبد الحافظ وطارق لطفي ومنى زكي وماجدة الخطيب ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ

مسلسل إمرأة من زمن الحب

حقق الفنان هشام سليم نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في مسلسل " امرأة من زمن الحب " الذي تم عرضه 1998، بطولة سميرة أحمد ورشوان توفيق وأحمد خليل ونهال عنبر وانعام سالوسة وجيهان فاضل وكريم عبدالعزيز ومحمد رياض وياسمين عبدالعزيز ومن تأليف أسامة أنور عكاشة ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ



فيلم عودة الابن الضال

شارك الفنان هشام سليم في بداية حياته الفنية بأقوى أعمال السينما وهو فيلم " عودة الابن الضال " الحائز على عدة جوائز تم إنتاجه عام 1976، وهو من إخراج العالمي يوسف شاهين، وبطولة هدى سلطان ومحمود المليجي، وماجدة الرومي، وشكري سرحان.

