انت الأن تتابع خبر شمس الكويتية تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة.. خطفت القلوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة شمس الكويتية بمشاركة متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقد نالت إطلالتها على إعجاب العديد من الأشخاص، وهذا هو ما دفع الكثيرون على التعليق على هذه الصورة بعبارات رقيقة مؤكدين لها مدى إعجابهم بهذه الإطلالة الجذابة.

شمس الكويتية تستعرض أناقتها على انستجرام

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة جديدة لها، فقد تألقت بإطلالة أنيقة جذابة، خطفت بها قلوب الكثير من المتابعين، فقامت بارتداء بنطلون باللون البيج، كما نسقت معه جاكت وبلوزة من نفس اللون، وتعتبر هذه الإطلالة من أبرز صيحات موضة الشتاء هذا العام.

كما انتعلت شمس بوت طويل جدًا وصل إلى أعلى الركبة، كما اختارت حقيبة يد صغيرة باللون البيج الغامق، مما ساعدها على أن تطل بإطلالة أنيقة ومتناسقة، نجحت من خلالها أن تخطف قلوب متابعيها، خاصة وأنها تزينت ببعض المجوهرات والإكسسوارات العصرية، التي استطاعت من خلالها أن تطل بإطلالة متناسقة ومتكاملة.

أما عن الناحية الجمالية، ففضلت أن تترك خصلات شعرها القصيرة بتسريحة بسيطة، كما استعانت ببعض لمسات المكياج البسيطة لتبرز من خلالها مدى جمال ورقة ملامحها، ففضلت اختيار الألوان المتناسقة والمناسبة لإطلالتها ولون بشرتها، والتي ساعدتها على أن تطل بإطلالة أنيقة ومتناسقة خطفت بها الأنظار والقلوب.