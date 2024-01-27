قصور الثقافة بروض الفرج تحتفل بعيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 11:27 صباحاً - شهد قصر ثقافة روض الفرج، احتفالية فنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة البرنامج المكثف احتفاء بعيد الشرطة، والمعد برعاية وزارة الثقافة.

إنجازات الشرطة

تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "إنجازات الشرطة" تحدث خلالها أشرف كمال أستاذ الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم ومقدم برامج بالتليفزيون المصري عن سبب اختيار 25 يناير عيدًا للشرطة، موضحا كيف سطر رجال الشرطة المصرية في مثل هذا اليوم عام 1952 ملحمة بطولية بقيادة اللواء أحمد رائف الذي كان يقود 800 من رجال بلوكات النظام "الشرطة" فى مدينة الإسماعيلية أمام قوات الإنجليز الذين حاصروا المدينة بقوة عسكرية، ودارت معركة استبسل فيها رجال الشرطة المصرية في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضهم تسليمه، كما أشار إلى الكثير من بطولات الشرطة المصرية التي تقدم أدوارًا كثيرة وإنجازات عظيمة في حفظ الأمن الداخلي للبلاد.

عرض فني لفرقة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة

بجانب ذلك قدم عرض فني لفرقة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة، تضمن عددًا من الأغاني الوطنية منها "أم الدنيا، أبطال وأسود، طول عمر ولادك، يُحكى أن"، تلاها فقرة إلقاء شعر قصيدة "مصر الكنانة" تأليف وإلقاء حسن محمود، وقصيدة "أنا من مصر" للموهبة الطفل أحمد عبد الرحمن.

عرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية والتي تغنت بباقة من الأغاني الوطنية والتراثية صوت بلادي، أنا المصري، أم البطل، أهيم شوقًا، يا أرض فلسطين وغيرها.

معرض للفنون التشكيلية ونادى المرأة

وأُقيم على هامش الاحتفالية معرض للفنون التشكيلية ونادى المرأة، بجانب عدد من الورش الفنية مثل الرسم على الوجه والرسم والتلوين الحر، وأخرى لعمل مجسمات عن عيد الشرطة.

نفذت الاحتفالية بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، وشهدت حضور د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والنائب محمد عبد الرحمن، والنائب السابق د. صلاح حسب الله.