محسن محي الدين يشارك بمسلسلين في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان محسن محي الدين على مسلسلين للمشاركة بهما في السباق الرمضاني لهذا العام، والمسلسل الأول “إثبات نسب” بطولة النجمة درة حيث يجسد دور طبيب نفسي ضمن أحداث العمل.

نجوم مسلسل إثبات نسب

مسلسل إثبات نسب، بطولة درة، نبيل عيسى، محسن محي الدين، ومن تأليف جمال رمضان ومحمد ناير، ومن إخراج أحمد عبده.

محسن محي الدين في مسلسل “أمير العوامري”

كما تعاقدت محسن محي الدين مؤخرًا على المشاركة في مسلسل “أمير العوامرى ” بطولة الفنان هاني سلامة، ويجسد خلاله شخصية رجل أعمال.

ويشارك في مسلسل “أمير العوامرى ” كل من: أحمد صفوت، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميريهان حسين،تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي. والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

آخر أعمال محسن محي الدين

شارك الفنان محسن محي الدين في فيلم "أنا لحبيبى" الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي 2023 وحقق نجاح كبير وايرادات عالية، والعمل من بطولة كريم فهمى، وياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبى، بيومى فؤاد، محسن محيى الدين، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجورى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى حول قصة حب تنشأ بين كريم فهمى وياسمين رئيس، لكن قصتهما تقابل بالرفض من والدتها التى تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، مع محاولات لاستمرار تلك العلاقة.