نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقصص البطولات.. ثقافة الجيزة تقدم فعاليات متنوعة احتفالا بعيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الجيزة، تقديم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالًا بعيد الشرطة المصرية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض فيلم وثائقي عن شهداء وبطولات رجال الشرطة المصرية

واحتفلت مكتبة دور التربية من خلال ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق الفوم لعمل نسر ومسدس وعلم مصر، أعقبها ورشة رسم علم مصر على الوجه، وعرض فيلم وثائقي عن شهداء وبطولات رجال الشرطة المصرية، ثم محاضرة بعنوان "بطولة لآخر نفس" قدمتها هناء رمضان، تحدثت خلالها عن أبطال الشرطة من شهداء مركز شرطة كرداسة، الذين قدموا لطولات وتضحيات لن ينساها المصريون، وعلى رأسهم اللواء محمد جبر، مأمور مركز شرطة كرداسة، الذي رفض تسليم مبنى المركز للعناصر الإرهابية الذين تجمهروا بمحيطه، تزامنا مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلحين، كما تناولت داليا أمين خلال ورشة حكي، قصة بطولة المقدم محمد عفت، الذي تصدى لمحاولة هروب بعض للسجناء الإرهابيين من سجون طرة في القاهرة، واستبسل حتى سقط شهيدًا.

فرقة كورال مركز الجيزة الثقافي

في سياق متصل، تغنت فرقة كورال مركز الجيزة الثقافي بقيادة المايسترو سامح نبيه، بمجموعة من الأغاني الوطنية، في احتفالية عيد الشرطة التي أقيمت بمسرح السامر، فيما أقام المركز ورشة فنون تشكيلية لعمل أساور تحمل علم مصر، بجانب ورشة رسم وتلوين للتعبير عن مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة.

دور الشرطة في الحفاظ على الأمن القومي

وعقدت مكتبة البحر الأعظم محاضرة بعنوان "دور الشرطة في الحفاظ على الأمن القومي"، ألقتها د. حنان مصطفى، موضحة بها مفهوم الأمن القومي، ودور القيادة المصرية ورجال الشرطة البواسل، في تقصي ومتابعة ومداهمة أوكار الإرهاب، في مناطق سيناء وبعض محافظات الدولة المصرية، كما أدارت عبير السيد حوار نقاشي مع الرواد حول تاريخ الشرطة المصرية.

تواصلت الفعاليات التي أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة فنون تشكيلية "كولاج" عن أعياد ٢٥ يناير، إلى جانب ورشة رسم على الوجوه، وتصميم ماسكات للوجه على شكل علم مصر، وبقصر ثقافة الجيزة، قدم فريق مواهب القصر مجموعة من الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو سيد رمضان، بجانب ورشة حكي عن تاريخ الاحتفال بعيد الشرطة، مع ورشة عزف على الأورج للفنان نادر منجي.

عرض فني غنائي وورش فنية

في السياق نفسه قدمت مواهب بيت ثقافة الباويطي، عرضا فنيا غنائيا، تضمن باقة من الأغاني الوطنية، فيما نفذت مكتبة منشأة البكاري، ورشة فنون تشكيلية للأطفال بورق الكانسون، بجانب ورشة حكي مع الرواد عن دور الشرطة في حماية الوطن، ومع الأطفال من ذوي الهمم، أقامت مكتبة الطالبات، ورشة رسم وتلوين بعنوان "رجل الشرطة"، وعلى أنغام الأغاني الوطنية، قدم مركز طفل المنيرة الغربية عرضا للفنون الشعبية، بجانب ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين"، ورسم على الوجوه.

