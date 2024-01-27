انت الأن تتابع خبر بعد تصدرها التريند.. كلمات أول أغنية لـ هشام جمال وليلى أحمد زاهر بعد خطوبتهما بالذكاء الاصطناعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت أغنية هشام جمال وليلى أحمد زاهر الجديدة التي تحمل اسم أمور بسيطة تريند موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث حصدت نصف مليون مشاهدة عقب 24 ساعة من طرحها التي تعد أول تعاون فني لهما بعد إعلان خطوبتهما.

أغنية هشام جمال وليلى أحمد زاهر الجديدة

تحمل أغنية هشام جمال وليلى أحمد زاهر اسم أمور بسيطة، حيث طرح المنتج هشام الأغنية على موقع اليوتيوب وهى أول أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي، ويظهر الثنائي ليلى أحمد زاهر وهشام جمال في فيديو كليب أغنية أمور بسيطة.

كلمات أغنية أمور بسيطة لهشام جمال

ويستعرض موقع محتوى بلس، في هذا التقرير كلمات أغنية أمور بسيطة مكتوبة، وهى كالآتي:

شايف رايحين أنا وأنتي على فين ومش متفائل

خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح

ونكون هنعيش في مشاكل

بكلمك بفهمك أن اللي بينا أكيد هاممني

بشهدك بتهددي وتبعدي ودايما تقولي

مش فاهمني وتعندي

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد ده أنتي السند

هو إحنا مش كان بينا وعد

خايفة بعدين نخسر بعض إحنا الاتنين

أنا مش متفائلة

وبحاول فعلا أكون وقت ما يحصل

أي مشاكل هادية وعاقلة

متأثرة متوترة تفكيري في

موضوعنا مخليني متغيرة

يا ترى مقصرة وبقول هل ممكن يوم يسيبني يا ترى

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

ليه بينا سد شيل أي سد

تعالي نتعاتب بصراحة وقول بجد

كان نفسي أقولك واقنعك

بس أنا هسكت واسمعك هتقولي إيه

لا مش هتسكت هتقولي ليه

خايف كلامي يوجعك وأبقي

بإيدي بضيعك بتعاندي ليه

العند ده بسبب إننا محتاجة

أعيش مطمنة وأنا لسه خايفة

اسف لخوفك وأنتي عارفة

مش كل حاجة للأسف ينفع يصلحها اسف

معلش اسفة

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

ليه بينا سد شيل أي سد

ده أنتي هو إحنا مش كان بينا وعد

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة إحنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد ده أنتي السند

هو إحنا مش كان بينا وعد.

كليب أغنية ليلى أحمد زاهر الجديدة

وطرح هشام جمال أغنية أمور بسيطة مع ليلى أحمد زاهر بطريقة الفيديو كليب، وهو مصور بخاصية الذكاء الاصطناعي.