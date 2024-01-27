انت الأن تتابع خبر السقا يهدي مسلسل جولة أخيرة لروح والده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أهدى النجم المصري أحمد السقا مسلسله الجديد "جولة أخيرة" إلى روح والده الراحل، المخرج صلاح السقا.



ونشر السقا الابن عبر خاصية الستوري في إنستغرام برومو المسلسل مرفقاً بتعليق: إلى مَن علمني كل شيء في الحياة.. أبويا العزيز.. صلاح السقا.



يُعد "جولة أخيرة" أولى تجارب الفنان أحمد السقا في دراما المنصات الرقمية والمسلسلات القصيرة، إذ يتكون من 9 حلقات فقط، وجرى تصويره في العاصمة اللبنانية، بيروت.



وتدور أحداث المسلسل حول "يحيى" الذي يؤدي شخصيته الفنان أحمد السقا، وهو ملاكم خاض العديد من التحديات بسبب ابتعاده عن ممارسة رياضة MMA، ليظهر مدربه القديم "تامبي" في حياته من جديد، ويحاول إقناعه للعودة إلى الفنون القتالية.



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، حنان مطاوع، رشدي الشامي، وهو من تأليف أحمد ندا، وإخراج مريم أحمدي .