"جنبك ومعاك".. أحدث أعمال جنات الغنائية بعد نجاح "الشمخ الجواني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة المغربية جنات، لإصدار أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "جنبك ومعاك"، بالتعاون مع الشاعر خالد البشبيشي والملحن أحمد زعيم والموزع يوسف حسين، وسيتولى فادي حداد إخراج الفيديو كليب.

آخر أعمال جنات الغنائية

وتشهد الفترة الحالية انتعاشًا غنائيًا لـ جنات، حيث حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها "الشمخ الجواني" التي تم طرحها على منصة YouTube في بداية العام الحالي، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري.

وفي سياق آخر، طرحت جنات مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "وكأنك سكر" على منصة YouTube، وهي من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

كما قامت النجمة المغربية جنات بإصدار أغنية "التفاح والفراولة" منذ فترة، حيث تم طرحها على منصة YouTube ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات باسم عادل، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع ومكساج حازم سعيد.

آخر ألبومات جنات

الجدير بالذكر أن أحدث ألبومات جنات الغنائية، هو ألبوم "أنا في انتظارك"، ويتضمن 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين البارزين، ومن بين الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.