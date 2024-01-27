تعرف على تفاصيل حفل روبي في عيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك بمناسبة عيد الحب يوم 17 شهر فبراير المقبل في بيروت، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغنيتها 3 ساعات متواصلة التى طرحتها مؤخرًا.

آخر أعمال روبي

وطرحت روبي مؤخرًا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "3 ساعات متواصلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة لروبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ 10 أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

آخر أعمال روبي التليفزيونية

جدير بالذكر أن الفنانة روبى شاركت خلال دراما رمضان بمسلسل حضرة العمدة، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب وشارك به عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد رزق، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، وعدد آخر وكبير من الفنانين.