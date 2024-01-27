تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "أنا وابن خالتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حصد فيلم “أنا وابن خالتي” أمس نحو 19،566 جنيهًا، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 2،110،509 جنيهًا، وذلك منذ بداية عرضه في السينمات منذ 24 يومًا.

فيلم "انا وابن خالتي" بطولة الفنان بيومي فؤاد وسيد رجب ولم ينجحوا من تحقيق إيرادات مرتفعة منذ طرحه في دور العرض المصرية قبل حيث ينافس في موسم رأس السنة وموسم نصف العام الدراسي.



تفاصيل فيلم "أنا وابن خالتي"

تدور أحداث فيلم أنا وابن خالتي في إطار كوميدي حول إسماعيل وحسن ابنَي الخالة، حيث يقع بينهما صراعًا تقليديًا قديمًا لإثبات أفضلية أحدهما على الآخر من خلال عدة مواقف كوميدية ليكتشفا في النهاية أن المكسب الحقيقي هو العائلة والحب المتبادل.

منافسة فيلم “أنا وابن خالتي” مع أفلام الموسم

يتنافس فيلم أنا وابن خالتي مع العديد من الأفلام في الموسم الحالي، منها فيلم الحريفة، فيلم مقسوم، فيلم الإسكندراني، فيلم ليه تعيشها لوحدك؟، فيلم ليلة العيد، فيلم رحلة 404، فيلم عادل مش عادل، فيلم شماريخ، فيلم الملكة، فيلم عصابة عظيمة.