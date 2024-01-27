بعد عرض أول حلقتين من مسلسل "جولة أخيرة" أشرف عبدالباقي يتصدر منصة إكس

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أشرف عبد الباقي تريند محرك البحث وخاصة منصة إكس، وذلك بعد عرض أول حلقتين من مسلسل "جولة أخيرة" الذي يشارك في بطولته مع النجم أحمد السقا.

أشرف عبدالباقي

ردود الأفعال على شخصية أشرف عبد الباقي

وقد أشاد عدد كبير من الجمهور بأداء أشرف عبدالباقي وجاءت ردود الأفعال كالتالي: ممكن اتابع المسلسل عشان أشرف عبد الباقي لإنه شكله غير جلده، أشرف عبد الباقي يثبت مرة أخرى أنه فنان صاحب موهبة كبيرة وحضور طاغي على الشاشة، فقد قدم أداءً استثنائيًا في دور "تامبي" مدرب الملاكمة في مسلسل "جولة أخيرة"، تألق عبد الباقي في تجسيد شخصية "تامبي" القاسي الذي لا يرحم في التدريب، لكنه في الوقت نفسه طيب القلب وصاحب قلب كبير.

وكتب متابع آخر: أشرف عبدالباقي ممثل كبير ‏دور سوف يُحسب له، مبسوط أوي لأشرف عبد الباقي، مع العلم ان ليه فيلم اسمه صياد اليمام لا يقل براعة عن دوره في المسلسل، وكتب شخص آخر:و في كل مرة بيظهر أشرف عبد الباقي ببظهرلنا المعنى الحرفي للسهل الممتنع، أنا همثل ومش هتحس إني بمثل، هتحس ان دي شخصيتي بجد".

أشرف عبدالباقي

تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة"

ويعد جولة أخيرة من الأعمال القصيرة حيث يتألف من 9 حلقات فقط، وتم تصوير أحداث المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد سنة كاملة من التجهيزات والتحضيرات والتعاقد مع أبطال العمل.



تدور أحداث مسلسل جولة أخيرة، في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى والذي يجسد شخصيته النجم «أحمد السقا» الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته.

أشرف عبدالباقي

فريق عمل مسلسل "جولة أخيرة"

يضم مسلسل جولة أخيرة، كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامي، الطفلة ملك فهمي، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع»، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

آخر أعمال أشرف عبدالباقي

ويذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي هو مسلسل أنا وهي"، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: أشرف عبد الباقى، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، ميرهان حسين، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، عارفة عبد الرسول، هنا الزاهد، محمد أنور، وإخراج سامح عبد العزيز، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.