نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي مواعيد عرض مسلسل "إنترفيو " لرنا رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة الشابة "رنا رئيس" لعرض أولى حلقات مسلسلها "انترفيو" والذي من المقرر طرحه عبر منصة “WATCH IT” الرقمية التي كشفت عن البرومو الدعائي الخاص به خلال الأيام الماضية، ويشهد المسلسل أولى بطولات رنا رئيس المطلقة في الدراما.

موعد طرح أولى الحلقات

وتعرض منصة واتش إت الرقمية مسلسل “إنترفيو” مطلع شهر فبراير المقبل وذلك عقب انتهاء عرض مسلسل “حالة خاصة” المعروض عبر المنصة أيضا وتخوض بطولته النجمة غادة عادل.

أحداث المسلسل

ويناقش المسلسل عدة قضايا اجتماعية هامة من أهمها الأزمات النفسية التي تعطل الشباب عن الارتباط، وتدور الأحداث في إطار رومانسي إجتماعي، وهو مكون من10 حلقات ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء اسبوعيًا.

طاقم عمل مسلسل "إنترفيو "



ويشارك فى بطولة مسلسل إنترفيو مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب وهم كل من:رنا رئيس،خالد شباط

،محمد العمروسي،ديانا هشام، مونيكا ألفونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، تأليف أمينة مصطفى،مدير تصوير أحمد جبر، مونتاج محمد السعدني، موسيقى تصويرية محمد مدحت، إخراج أحمد خالد موسي.





آخر أعمال رنا رئيس





يذكر أن آخر أعمال رنا رئيس هو مشاركتها مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالي فر دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه وماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.