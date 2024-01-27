وصلت لمرحلة النضج وانفعالاتها مُدهشة.. ماجدة خير الله تشيد بأداء غادة عادل مسلسل "حال خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بأداء الفنانة غادة عادل لشخصية أماني النجار، في مسلسل “حالة خاصة”، حيث وصفت أداءها بـ "المدهش"، وأشادت أيضا بأداء طه دسوقي.

رأي ماجدة خير الله في مسلسل "حالة خاصة"

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ادهشتنا وأُعجبنا بأداء طه دسوقي، يمكن أخذ كل مساحة الاهتمام بمسلسل حالة خاصة، لكن أداء غادة عادل يستحق وقفة وعبارات إعجاب وتقدير لأدائها اللي وصلت فيه لمرحلة ما بعد النضج كمان".

وأوضحت خيرالله: "انفعالاتها مٌدهشة في نفس المشهد تٌعطي إحساس المرأة الناجحة القوية المٌسيطرة، وفي ثانية يظهر ضعفها في مُحاولة تجاهل خيانة زوجها وعدم اهتمامه بحالة ابنهما الوحيد، وتصل لقمة الضعف وهي تُفكر في حالة الابن، وتبدو لاحول لها ولاقوة، أتمنى ألًا تٌهدر غادة عادل بعد ذلك طاقتها في أفلام هزيلة وأدوار بلا معني".

تفاصيل مسلسل حالة خاصة



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال