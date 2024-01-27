تامر حسين عبر إكس:" ربنا يوحدنا على كلمة الحق والخير ديما"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الشاعر والملحن تامر حسين عن إستياءه يما يحدث خلال الفترة الماضية وحرب السوشيال ميديا بين الجمهور المصري والسعودي، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر منصه أكس.

منشور تامر حسين

وكتب تامر حسين:" علاقتنا ب كُل الدول الأشقاء حقيقى مش محتاجه شرح وتبرير لإِن ده بيخلي أطراف تانيه مُندسه تعِمل فتنة والموضوع يقلِب عكسي أنا عاشق تراب بلدي وأحب إلى يحِب بلده وعايزها أحسن بلد فى الدنيا يُحترم وأنا أُحترم "

وأضاف: "ويبقى الودِ والتقدير والمحبة بعزة نفس وكرامة للجميع حافظوا على ما تبقىّ ما بينا مِن عروبة وعلموا أجيال صغيرة المعنى ده بالمواقف والتاريخ وربنا يوحدنا على كلمة الحق والخير دايمًا".

تامر حسين

تامر حسين يعيش حالة من النشاط الفني

وفي سياق آخر، يعيش تامر حسين حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث تعاون مع الهضبة في الألبوم الجديد "مكانك" وتعاون مع رامي صبري في ألبوم " النهايات أخلاق".

وحققت هذه الألبومات نجاحات كبيرة ومميزة منذ طرحها في بداية العامه، وتتصدر تريند موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.

صناع ألبوم مكانك

وتعاون عمرو دياب مع عدد من نجوم الملحنين والمؤلفين الموسيقيين في ألبومه الجديد رسميًا، فكان أبرز المؤلفين: “بهاء الدين محمد، أيمنبهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، تامر حسين، صابر كمال، هاني رجب، محمد القياتي، مصطفى حدوتة”، أما عن الملحنين فتعاون عمرو مع:" خالد عز، محمد يحيى، محمود الخيامي، تامر علي، عزيز الشافعي، شريف بدر، إسلام زكي".

وعن الموزعين فتعاون عمرو دياب مع كلًا من: نادر حمدي، أحمد إبراهيم، أسامة الهندي، عادل حقي، توما، وسام عبد المنعم، تم تسجيل الأغاني داخل استوديوهات M Sound 2 ب أندرو داوود وشيري شكري وماستر الأغاني أمير محروس، والتوزيع الداخلي والخارجي: منصة أنغامي.

آخر أعمال تامر حسين

ويذكر أن آخر أعمال تامر حسين هي أغنية الكلام ليك انت فهي من كلمات تامر حسين ولحن محمد قماح وتوزيع أسامة الهندي، تسجيل غناء م.شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

وأغنية ما تتعوضش بحد وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي،، تسجيل غناء م.شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.