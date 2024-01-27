غضب سوسن بدر في أولى حلقات "حدوتة منسية".. والسر في ورق التاروت

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت أمس عرض أولى حلقات مسلسل "حدوتة منسية" عبر منصة "watch it" الرقمية، استعدادًا لطرحه أولى حلقاته اليوم في مساء الثامنة عبر شبكة قنوات "CBC".

سوسن بدر



أحداث مسلسل "حدوتة منسية"

وظهرت في الحلقات الأولى إجادة الفنانة هبة عبد الغني لقراءة ورق التاروت والتدخل في علم الغيب، وأثار هذا غضب سوسن بدر خاصةً بعدما قامت هبة بتوجيه نصيحة لها قائلة: "مهما الحاجات اتغيرت لازم ترجع لأصلها"، ودفع ذلك سوسن بدر لمغادرة الجلسة بغضب شديد واعتراضًا على حديثهما عن علم الغيب.

طاقم عمل مسلسل حدوتة منسية

حدوتة منسية" من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبدالغني ورجوى حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.



تفاصيل مسلسل حدوتة منسية



يتكون المسلسل من 30 حلقة، تعرض على مدار شهر، وانتهى طاقم العمل من معظم المشاهد، كما انتهي فريق المونتاج من أغلب الحلقات استعداد لطرحها، ويعد ميزانية المسلسل ضخمة حيث يناقش بها خارج السباق الرمضاني ومن المتوقع أن يتصدر التريند

سوسن بدر

آخر اعمال الفنانة سوسن بدر

والجدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسلي جميلة، وتدور قصته في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.