تعرف على تفاصيل حلقة أشرف عبد الباقى ومي فاروق في "sold out"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان أشرف عبد الباقي والفنانة مي فاروق ضيوفًا على برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد، في لقاء جماهيري يوم الأحد الموافق 17 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



أسرار يكشفها أشرف عبد الباقى



يكشف أشرف عبد الباقي عن أسرار دخوله الوسط وتكوين فرقة، وتعاونه مع الفنان عادل إمام ويعقب اللقاء حفلًا غنائيًا جماهيريًا على نفس المسرح مع الفنانة مي فاروق تقدم خلاله أجمل أغاني الموسيقى العربية.

تفاصيل تذاكر الحلقة

تبلغ أسعار تذاكر الفئة الأولى 500 جنيهًا، والفئة الثانية 400 جنيهًا، والفئة الثالثة 350 جنيهًا، والفئة الرابعة 250 جنيهًا،

والفئة الخامسة والأخيرة 200 جنيهًا.

ويستضيف برنامج sold out خلال شهر فبراير نخبة من نجوم الفن والغناء ومنهم أحمد سعد ومن المقرر أن يعلن البرنامج تباعًا عن باقي ضيوفه.



ما هي شروط حضور الحلقة؟



غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة، تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض، الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

آخر أعمال أشرف عبد الباقي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي هو مسلسل "أنا وهي"، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: أشرف عبد الباقى، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، ميرهان حسين، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، عارفة عبد الرسول، هنا الزاهد، محمد أنور، وإخراج سامح عبد العزيز، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهو