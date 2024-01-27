فيلم مهم وممتع..طه دسوقي يشيد بفيلم "رحلة 404"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الفنان طه دسوقي بفيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكي، الذي بدء عرضه منذ عدة أيام بجميع دور العرض وحصد على إشادات واسعة من الجمهور.



ما رأي طه دسوقي بفيلم "رحلة 404"



نشر طه دسوقي بوستر الفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقًا: "فيلم مهم وحقيقي وممتع، شكرًا ومبروك لكل الصناع ".

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث الفيلم حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

فيلم رحلة 404



نجوم فيلم رحلة 404



فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

أحدث أعمال طه دسوقي

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا لطه دسوقي مسلسل حالة خاصة "،وتدور قصته حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل،ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

طه دسوقي



تفاصيل مسلسل حالة خاصة



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار