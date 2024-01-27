تفاصيل شخصية علا رشدي في مسلسل "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة علا رشدي، حاليًا في مسلسل "فراولة "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلاله دور الصديقه المقربه لنيللي كريم وتعمل في المشغولات اليدوية.

أبطال مسلسل “فراولة”



مسلسل "فراولة "بطولة نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، وهو من إخراج محمد علي.



وفي سياق آخر، تحدث أحمد داود عن علاقته بالفنانة علا رشدي قائلًا:" لما اتعرفت على علا هي كانت أشهر مني وأنا مكنتش عايز منها حاجة ولا هي عايزة مني حاجة، وأنا شايف أن رحلة الاستثمار الحقيقي مع العائلة".

وأضاف:" علا دايمًا في ضهري وبتشجعني، علا علمتني كل حاجة من غير ما تاخد بالها، وهي دايمًا الاساس واللي بتعمل الخطط وتقولي هنعمل إيه، وخلتني أحسن وأجرب حاجات كتير، ودايمًا بتشجعني وفي ضهري".

آخر أعمال علا رشدي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال علا رشدي السينمائية فيلم "ثانية واحدة"، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، بيومي فؤاد، سوسن بدر، شريف دسوقي، مصطفى أبو سريع، حمادة صميدة، قصة وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، ومن إخراج أكرم فريد.