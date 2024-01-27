إلهام شاهين رئيسًا شرفيًا لمهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يناير 2024 05:27 مساءً - اختارت إدارة مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا، الفنانة الكبيرة إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة الـ26، والتي ستعقد في مصر خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل وتستمر لمدة 10 أيام وتتضمن عروض المسابقة الدولية ومسابقة VS فيلم والندوات والورش السينمائية الخاصة بالأفلام القصيرة جدا التي لا تزيد مدتها عن الـ 4 دقائق.

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا الاختيار وأكدت أن المهرجان نجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بمصر وأن الأفلام القصيرة جدا تشكل الحاضر الذي نعيشه على وسائل التواصل الاجتماعي والذي أصبحت أفلامه جزءا من يومنا وتحقق انتشارا عالميا.

وقالت: إن المهرجان يتميز كونه الأول من نوعه الذي يجمع في مسابقاته بين السينمائيين المحترفين والهواة وأن الشرط الوحيد للمشاركة هو جودة العمل.

من جانبه شدد الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان على أن تواجد الفنانة إلهام شاهين كرئيس شرف سيشكل إضافة كبيرة للمهرجان وأنها من أوائل النجمات العرب الذين كرمهم المهرجان لتاريخها السينمائي الحافل فضلا عن دعمها الدائم والمستمر لشباب المبدعين سواء من خلال إنتاجها السينمائي الشخصي أو في الأعمال الأولي لهم.

مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا

وأوضحت الدكتورة ريم لطفي الممثل الرسمي للمهرجان أن دورة هذا العام من المهرجان ستتضمن الكثير من المفاجأت التي سيتم الإعلان في حينها وأن المهرجان سيضم مسابقة دولية أخرى خاصة بمصر سيتم الإعلان عن فتح باب المشاركة فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة فضلا عن المسابقة الدولية التي تعرض أفلامها في 30 دولة حول العالم في نفس التوقيت.

وأشار زياد باسمير منسق عام مهرجان ترى كور إلى التوسع في أنشطة وفعاليات المهرجان هذا العام حيث ستقدم عروض الأفلام المشاركة في العديد من المواقع الثقافية والسينمائية فى القاهرة والإسكندرية من بينها مواقع تستضيف العروض لأول مرة.

وكشف أن المهرجان سينظم عددا من الورش الخاصة بصناعة الفيلم القصير جدا بمشاركة نخبة من كبار السينمائيين في مجالات الكتابة والتصوير والإخراج.