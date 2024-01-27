دينا تشاهد فيلم "عادل مش عادل" مع الجمهور في أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة دينا، والمنتج هيثم حسن والفنان أحمد بجة بمشاهدة فيلم "عادل مش عادل" مع الجمهور أمس بإحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر.

ردود أفعال الجمهور على فيلم “عادل مش عادل”

وحصد الفيلم ردود أفعال إيجابية وتصدر هاشتاج منصة إكس مساء أمس، وذلك بعد يومين من عرض الفيلم وأشاد الجمهور بالفيلم.



وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف على الأفيش الدعائي للفيلم، وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

تفاصيل فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.