تفاصيل شخصية ميرنا جميل في مسلسل "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ميرنا جميل تصوير مشاهدها في مسلسل "بيت الرفاعي"، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، وتجسد خلاله دور كوافيره وتجمعها قصة حب مع أمير كرارة أثناء أحداث العمل.

مسلسل بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.



أحدث أعمال ميرنا جميل



ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ميرنا جميل حاليًا، عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي"، وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إيمان الشريف، وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج أماني نجيب وتأليف كريم سامي.

ودارت أحداث الجزء الأول في إطار الكوميدي حول بينو وهو الفنان مصطفي خاطر، الذي يجبر على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته بأن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

آخر أعمال ميرنا جميل



يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل المسرحية هي" البنك سرقوووه " بطولة أشرف عبدالباقي، كريم محمود عبد العزيز، سلوى خطاب، محمد أسامة أوس أوس، سليمان عيد، مصطفى البنا، وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من إخراج أشرف عبد الباقي.

كما شاركت ميرنا في مسلسل اللعبة بطولة كل من: الفنان هشام ماجد، والفنان شيكو، والفنان سامي مغاوري، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة مي كساب، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد فتحي، والفنانة ميرنا جميل، والفنان بيومي فؤاد،وغيرهم العديد من النجوم، ويكون العمل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.