هي دي أفلام السينما الحقيقية.. شريف رمزي يشيد بفيلم "رحلة 404"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة صناع فيلم "رحلة 404" بعد طرحه في السينمات، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وكتب شريف رمزي: "ألف مليون مبروك وتحية كبيرة لكل صناع الفيلم السينمائي الممتع جدًا ده تأليفًا وإخراجًا وإنتاجًا وتمثيلًا.. هي دي أفلام السينما الحقيقية زي ما طول عمرها كانت موجودة حمدلله ع السلامة".

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث الفيلم حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.

بينما أكدت منى زكي بطلة العمل في تصريحات صحفية لها أنها سعيدة بالرحلة الطويلة التي قامت بها مع هذا الفيلم، مُضيفة: "أحبه بشدة، وبالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدًا في عام 2013، قبل حصوله على الجائزة ولكن لانشغالي بالعديد من الأعمال لم يكن مقدرًا لي تقديمه، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده".



نجوم فيلم رحلة 404





فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج،محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

تفاصيل فيلم 404



الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائيًا أفلام مصر العالمية داخل مصر.