أجمل الفساتين في عروض أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية2024

الرياض - محمد الاطلسي - على الرغم من أن بعض المصممين يفضلون عرض جديدهم من أثواب الزفاف في مجموعات خاصة بالأعراس، إلا أنهم لايزالون يتسابقون على اختتام عروض الأزياء الراقية بها، وهذا العام وضعت دور الأزياء العالمية والعربية خلاصة إبداعاتها في فساتين الزفاف التي كشفوا عنها خلال أسبوع باريس للهوت كوتور، ولم يكتفوا باختتام عروضهم بها، بل خصصت بعض الماركات قسماً كبيراً من مجموعاتها لأثواب العرائس، والتي يمكن أن تكون مصدر إلهام رائع لكل عروس تستعد لزفافها في 2024. ألقي نظرة سريعة على أحدث موديلات فساتين زفاف ظهرت على منصات عروض أسبوع باريس للموضة، واكتشفي من خلالها أبرز صيحات ربيع وصيف 2024.

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فستان زفاف من طوني ورد قدم المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward واحدة من أجمل عروض أسبوع باريس، حيث امتلأت منصة العرض بفساتين تحتفي بجمال المرأة، زين أغلبها تطريز فائق الدقة، واختتم عرضه بفستان زفاف ديكولتيه من الساتان الرائج، تميز بقصته المحددة للقامة، والتطريز الذي يزين الجانبين، والتنورة الخلفية الممتدة على الأرض كذيل طويل، وزين رأس العارضة بـ Hair Band مطرزة تتدلى منها الطرحة. قد ترغبين أيضاً في الاطلاع على 6 صيحات لفتتنا في عروض اليوم الأول من أسبوع الموضة في باريس

فستان من تمارا رالف كان عرض المصممة تمارا رالف Tamara Ralphمن أقوى عروض اليوم الأول لأسبوع الهوت كوتور، وقدمت خلاله فستان زفاف بقصة حورية البحر Mermaid Dress تميز بأكمامه الطويلة المنسدلة عن الكتفين، والورود التي تزين جانبي الخصر والصدر، وأعجبنا تزويد هذا التصميم الأنثوي بالتنورة الخلفية التي ستساعد في إخفاء منطقة الأرداف للعروس الممتلئة.

فستان من روبير أبي نادر تميز عرض أزياء المصمم اللبناني روبير أبي نادر Robert Abi Nader بالزخم الكبير من حيث التطريز والقصات، والذي غازل به ذوق المرأة العربية، أو المرأة المحبة للتفاصيل بشكل عام، وقد أعجبنا فستان الزفاف الذي قدمه، حيث ظهرت إحدى العارضات بموديل منفوش مصمماً بقبة Sweetheart ومزداناً بتطريزات الورود البارزة، ومزوداً بطرحة غير تقليدية موصولة بكاب طويل.

فستان من رامي العلي أدرج المصمم السوري رامي العلي Rami Al Ali ضمن مجموعته لربيع وصيف 2024 فستان زفاف مستقيم القصة مصممة بأكمام طويلة تصل إلى الأرض، وموصولة بالتنورة الخلفية، تصميم مبتكر قد لا يروق لعروس تخطط لقضاء حفل زفاف وهى ترقص وسط العائلة والصديقات، الفستان ازدان بتطريز ناعم على الصدر وأطراف الأكمام مما منحه فخامة لا تضاهى.

فستان من جيامباتيستا فالي قدمت ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli عرضاً متوقعاً، فلم تتخل عن الطبقات التي تزين تنانير فساتينها، ولا الورود التي تزين تصميمات بأكملها، ومع ذلك أدهشتنا بفستان الزفاف غير التقليدي، الذي اختتمت به عرضها خلال اليوم الأول من أسبوع باريس، وتميز بقصته المستوحاة من المعطف والتنورة المنفوشة المؤلفة من طبقات مكشكشه.

فستان من كريستيان ديور شغلت الفساتين البيضاء قسماً كبيراً من عرض دار كريستيان ديور Christian Dior، وبعض الموديلات شكلت خيارات رائعة لعروس ربيع 2024، وقد أعجبنا منها الفستان الناعم الطويل المصمم من دون أكمام ومزين بالكسرات، ونرشحه لعروس تخطط لإقامة حفل زفافها في حديقة المنزل أو على الشاطئ.

فستان زفاف من جورج حبيقة قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika واحداً من أروع العروض التي رأيناها حتى الآن خلال أسبوع باريس للهوت كوتور، وخطفت إحدى العارضات الأنظار إليها بفستان زفاف فائق الأناقة، تميز بقصته التي تتسع من عند الفخذين وأكمامه الطويلة المنسدلة وأشكال الورود البارزة التي تغطي أجزاء منه.