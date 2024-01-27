لهذا السبب 'عادل مش عادل' يتصدر اكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم عادل مش عادل هاشتاج علي موقع اكس "تويتر سابقا"، وذلك بعد يومين من عرض الفيلم واشاد الجمهور بالفيلم، حصد ردود أفعال إيجابية.

الأفيش الدعائي لـ فيلم عادل مش عادل

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مختلف على الأفيش الدعائي للفيلم، وتفاعل الجمهور معه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

إيرادات فيلم عادل مش عادل

اكتفي فيلم عادل مش عادل بطولة أحمد الفيشاوي بـ إيرادات متوسطة، أمس الخميس، وجنى في ثاني ليالي عرضه فقط 142 ألف جنيه، ليحتل الترتيب السادس في شباك التذاكر، ليرتفع إجمالي إيراداته في 48 ساعة إلى 233 ألف جنيه.

قصة فيلم عادل مش عادل

ويجسد أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم “عادل مش عادل” شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

إلغاء العرض الخاص لـ "عادل مش عادل" والتبرع بمصاريفه لـ أهالي غزة

وسبق، قررت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة وسوف يتم الاكتفاء بإقامة مؤتمر صحفي فقط مساء يوم الاثنين بإحدى الفنادق الكبري مع عدد من الصحفيين والإعلاميين للحديث عن الفيلم مع أبطال العمل.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي،دينا، محمد رضوان، أوتاكا،بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.