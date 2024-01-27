نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح حفلته مع أنغام.. تامر عاشور يوجه رسالة شكر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان تامر عاشور، مجموعة من الصور، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيدوهات "إنستجرام".

وعلق تامر على الصور قائلًا: "من حفل حوار انغام وتامر عاشور في الرياض ..شكرا بنش مارك وشكرا للنجمة الكبيرة أنغام.. جمهور السعودية دايما بتبهروني بحبكم واستقبالكم.. شكرا جدا".

تفاصيل الحوار الغنائي بين أنغام وتامر عاشور



شهد حفل الحوار الغنائي لصوت مصر أنغام والنجم تامر عاشور والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات نجاحا كبيرا وحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.



افتتحت أنغام الجزء الأول من حفل الحوار الغنائي حيث صعدت على خشبة المسرح بكامل أناقتها مرتدية فستانا بلون ال "روز" من تصميم طونى ورد وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب مع تقديمها لأغنية " حالة خاصة" التى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منهالحفاوة الإستقبال.





وقدمت أنغام خلال الجزء الأول من "الحوار الغنائي" أغاني "قلبك"، "عمرى معاك"،"سيبته"،"لوحة باهته"، " انا ساندة عليك" و"سيدي وصالك".



وقدم تامر عاشور بالتبادل مع أنغام فى الجزء الأول أغنيات " من غير ما أحكيلك"، " بيت كبير"،"حكايات"،"آخر مقابلة "،" بقولعادي"،"خليني في حضنك" و"ده حكاية".



ثم اختتم تامر عاشور الجزء الأول منفردا باغانى " هيجي موجوع"،"كنت فين"،" ذكريات"،"هاجي على نفسي"، " افترقنا"،"خلصانة الحكاية" و"كان موجوع".



وتصاعدت المزيد آجواء الإثارة والمتعه للحوار الغنائي خلال الجزء الثاني والأخير من الحفل مع عودة أنغام لخشبة المسرح مرتدية فستاناأكثر جاذبية باللون الاسود من تصميم مواز وقدمت أغنية " تسلم" بمشاركة تامر عاشور ثم قدمت "ده اللي عندي"، "ليه سبتها"،"لاتهجى"،"انا بعته كتير"،"ولا دبلت"،"اكتبلك تعهد" و"مابتعلمش".

وقدم تامر عاشور فى نفس الجزء بالتبادل مع انغام أغاني " كلموها عنى"، "رجعنا فى كلامنا"،"بياعه"،"كرهيني فيكي"،"تيجينتراهن" و"قولوا له سماح".



واختتمت صوت مصر الجزء الثانى والاخير من الحفل منفردة بأغاني " الف اسف"، "ثلات حروف"،"بخاف"،"100 صورة"،"سيبكأنت"،"عرفها بيا"،"إتجاه واحد"،"هتمناله الخير"،"مهزومة" و"ياريتك فاهمني.

