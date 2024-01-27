نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد فؤاد أحمد.. أهم المحطات الفنية في حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد أحمد، فهو أحد عباقرة الفن، حيث قدم أدواره بشكل مختلف، وكان له نكهة مختلفة في تقديم أدوار الشر بشكل كوميدي.





نشأة الفنان فؤاد أحمد

ولد الفنان أحمد فؤاد 27 يناير من عام 1936، في القاهرة، والتحق بكلية الأداب بعد إنهائه الثانوية العامة وكانت تلك رغبة والده، لكنه كان يعشق التمثيل فعقب إنهائه الدراسة بكلية الأداب التحق على الفور بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأثناء الدراسة قدم العديد من الأدوار الكوميدية وكان هدفه أن يصبح فنانا كوميديا ولكن كان للمخرجين رأى آخر، فقد أختطفه المخرجين لأدوار الشر.





بداية مشواره الفني





شارك فؤاد احمد في بدايته في مشاهد محدودة في بعض العروض المسرحية، وبفضل حضوره ونبرة صوته المختلفة، وبراعته في التقمص،جذب أنظار مخرجي الدراما التلفزيونية، ومن شاشة التلفزيون سطع نجمه، وبات فنانا شهيرا.





أبرز أعمال الفنان الراحل فؤاد أحمد





تألق فؤاد أحمد في الكثير من الأعمال منها، دور فؤاد خليل، ومن الصعب أن تسقط من ذاكرة المشاهد دور "هامان" في مسلسل "محمدرسول الله"، والتي توحد معها وكانت سببا في أكبر كارثة حدثت له.





كما تألق فؤاد أحمد على شاشة السينما في مجموعة من الأفلام المهمة، أبرزها فيلم" المشبوه"، والذي قدم خلاله شخصية "حمودةالأقرع"، الذي يدخل في عراك وصدام مع بطل الفيلم الزعيم عادل إمام، كما شارك الفنانة نادية الجندي في فيلم" خمسة باب" وحقق هذاالعمل نجاحا لافتا وقت عرضه.





آخر أعمال فؤاد أحمد

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فؤاد أحمد هو مسلسل "جمهورية زفتى" الذى شارك فيه وهو فاقد البصر كليًا، وابتعد فؤاد أحمد قبلوفاته بسنوات عن التمثيل.





وفاة الفنان فؤاد أحمد





وتوفى فؤاد أحمد فى 15 أغسطس 2010 عن عمر يناهز 74 عامًا.