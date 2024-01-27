لهذا السبب أشرف عبد الباقي يتصدر إكس

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أشرف عبد الباقي، تريند منصة "إكس" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض الحلقات الاولي من مسلسل "جولة أخيرة" الذي يشارك في بطولته مع النجم أحمد السقا، تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته.

أشرف عبد الباقي يعلق علي تصدره التريند

ومن جانبه، علق عبد الباقي، على تصدره التريند، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "حابب أشكر حضراتكم جميعا على الكلام الجميل اللي وصلي من إمبارح وردود الفعل الجميلة على المسلسل وعلى الكوتش تامبي، مبسوط بالتفاعل ودخولي الترند في مصر على منصة إكس وده نتيجة مجهود فريق العمل بالكامل بقيادة المخرجة مريم الأحمدي والنجم الكبير أحمد السقا وباقي زملائي أسماء أبو اليزيد، وعلى صبحي ورشدى الشامي.. إستنوا مفاجأت في الحلقات الجاية ويا رب دايما نكون عند حُسن ظنكم".

أشادة الجمهور بأداء أشرف عبدالباقي

وقد أشاد عدد كبير من الجمهور بأداء أشرف عبدالباقي وجاءت ردود الأفعال كالتالي: ممكن اتابع المسلسل عشان أشرف عبد الباقي لإنه شكله غير جلده، أشرف عبد الباقي يثبت مرة أخرى أنه فنان صاحب موهبة كبيرة وحضور طاغي على الشاشة، فقد قدم أداءً استثنائيًا في دور "تامبي" مدرب الملاكمة في مسلسل "جولة أخيرة"، تألق عبد الباقي في تجسيد شخصية "تامبي" القاسي الذي لا يرحم في التدريب، لكنه في الوقت نفسه طيب القلب وصاحب قلب كبير.

أبطال مسلسل "جولة أخيرة"



يضم مسلسل جولة أخيرة، كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، على صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامي، الطفلة ملك فهمي، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع»، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة"



ويعد جولة أخيرة من الأعمال القصيرة حيث يتألف من 9 حلقات فقط، وتم تصوير أحداث المسلسل في العاصمة اللبنانية بيروت في مطلع شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد سنة كاملة من التجهيزات والتحضيرات والتعاقد مع أبطال العمل.

آخر أعمال أشرف عبدالباقي



ويذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي هو مسلسل أنا وهي"، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: أشرف عبد الباقى، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، ميرهان حسين، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، عارفة عبد الرسول، هنا الزاهد، محمد أنور، وإخراج سامح عبد العزيز، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.

