نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تكشف عن تفاصيل تعرضها لتهديدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الفنانة اللبنانية إليسا خلال فيلمها الوثائقي It’s OK عبر منصة Netflix، عن تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا.

وقالت إليسا أنه بسبب آرائها السياسية، تم منعها من دخول سوريا خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تعرضها للتهديدات ولكن لم تخبر أحد بشئ.

تفاصيل الفيلم الوثائقي It’s OK







عرضت منصة “ نتفليكس ” الفيلم الوثائقي الذي يحمل إسم" It’s OK"، وهو يسرد تفاصيل حياة الفنانة إليسا، ويتحدث عن مشوارها الفني، الذي تخطى 20 عامًا، ونشر الفيلم العديد من الصور النادرة التي تخص عائلتها، وانقسم الفيلم الوثائقي إلى ثلاث حلقات.



ما هي آخر أعمال الفنانة إليسا ؟







والجدير بالذكر ان الفنانة إليسا، قد حققت 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، كليب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال، كما طرحت مؤخرا أغنية "العقد "من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف، وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده.. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.

