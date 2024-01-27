فن ومشاهير

نجوم بشخصية الطبيب في رمضان 2024

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القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد السباق الرمضاني المقبل 2024 منافسة قوية بين النجوم، ويجسد عدد كبير منهم شخصية الطبيب مع اختلاف تخصصاتهم، ولعل أبرز هؤلاء النجوم، كل من هشام ماجد وأمير كرارة وإياد نصار ومحمد جمعة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كشف بـ أطباء رمضان 2024..

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إياد نصار

 

يظهر إياد نصار بشخصية طبيب تخدير ضمن أحداث مسلسل صلة رحم، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، منهم يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد، علي الطيب، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي،، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.

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أمير كرارة

 

ويجسد أيضًا أمير كرارة شخصية دكتور خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي، وتدور أحداث العمل في إطاراجتماعي، ويضم المسلسل إلى جانب أمير كرارة عدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، عايدة رياض، ملك قورة، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، وأحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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هشام ماجد

 

ويجسد هشام ماجد شخصية طبيب شرعي ضمن أحداث مسلسل أشغال شقة، ومتزوج ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات خاصًة مع أصدقاء زوجته، التي تجسد دورها أسماء جلال، والتي تعمل مذيعة واسمها ياسمين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركهما البطولة كل من مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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محمد جمعة

 

كذلك يجسد محمد جمعة شخصية طبيب ضمن أحداث نفس العمل صلة رحم مع إياد نصار، حيث يظهر كطبيب تخدير، ويدور المسلسل في إطار شعبي، داخل الحارة المصرية، مما جعل الشركة المنتجة تستغل ديكور الحارة المبني في بيروت؛ والمسلسل تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي، ويشارك في بطولته: يسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد،على الطيب، عابد عناني، دنيا ماهر، وهبة عبد الغني وبتول الحداد ومحمد السويسي وآخرون.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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