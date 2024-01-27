تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالدرعية

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا في الدرعية مساء الجمعة 26 يناير الجاري، فعاليات موسم الدرعية، وغنت مع واحدة من معجباتها الصغار.

سعر فستان نانسي عجرم

واختارت نانسي عجرم ارتداء فستانا فضي اللون لامع قصيرا، من تصميم Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 2945 دولار، أي ما يعادل 91 ألف جنيه مصري، شاهده من موقع بيعه.

نانسي عجرم تغني مع طفلة صغيرة في حفلها بالدرعية

وانتشر فيديو لنانسي عجرم وهي على المسرح مع معجبتها الصغيرة وهي تغني "صح صح" وسط تفاعل كبير من الجمهور، وتركت نانسي المعجبة تغني بمفردها مع مساعدة بسيطة منها.

نانسي عجرم في حفل "ألحان صلاح الشرنوبي"

يذكر أن نانسي عجرم شاركت مساء الخميس 18 يناير الجاري في إحياء حفل "ألحان صلاح الشرنوبي"، بمشاركة النجوم أصالة، راغب علامة، وائل جسار، عاصي الحيلاني، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيضي.

اخر اعمال نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هي "قلبي يا محتاس"، ضمن أغاني فيلم "مقسوم" الذي بدأ عرضه مؤخرا في دور السينما، الأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.

كلمات اغنية "قلبي يا محتاس"

قلبي يا محتاس

طمني علي الاحساس

لسه بنفس الاخلاص

بتحب وتعشق وتدوب

دي الدنيا يومين

يوم غُلب ودمعة عين

يوم فوق السما طايرين

بتحدف ورد وطوب

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

اه تيجي مره كده كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

الحب جميل

واحنا بتوع التفاصيل

طبطبة أو حضن طويل

يستاهلوا مننا مجهود

وانا عمري ما امل

ولا اسيب اللهفة تقل

تتعقد مني احل

و اعدي بلاد وحدود

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

واسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده اه تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش

وانا هعمل ايه ما انا يعني لازم لازم اعيش

وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش

تيجي مره كده تيجي مره كده

يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش