غدا.. وقفة فى نقابة الموسيقيين للمطالبة برجوع مصطفى كامل عن قرار الاستقالة

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية، إعداد وقفة داخل مقر النقابة غدا الأحد، لمطالبة مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بالتراجع عن قرار الاستقالة التي ألمح بها منذ أيام.

وقال مصطفى القصبي المستشار الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية أنه من المقرر إقامة الوقفة في الساعة الثانية ظهرًا داخل مقر نقابة الموسيقيين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات.

تفاصيل اجتماع نقابة المهن الموسيقية لقرار استقالة مصطفى كامل

وعقد مؤخرا أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماع هام يرفضون فيه استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعد ما أعلن مؤخرا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمى عبد الباقي وكيل أول النقابة.

وقال مصطفى القصبى المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية في بيان صحفى بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهدك كيان كبير ورمز للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها.

وأَضاف البيان كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتعنين عن قرار استقالتك من المجلس ولم نستيطع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونوعدك بالتلاشى عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة، واحنا إيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية.

وقال الفنان حلمى عبد الباقى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعى في دعمك.

حلمي عبد الباقي وموقفه في منصب نقيب المهن الموسيقية

وعلق حلمي عبد الباقي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري واخويا الفنان الكبير مصطفي كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره علي صفحته وهو إسناده مهمه النقابة لي وانا بقوله لن ولم أستطيع أن اقبل بتلك المهمة الثقيلة لانك حققت مالم يستطيع أي انسان علي مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي انسان بما فيهم أنا شخصيا أن يكمل مشوارك الذي بدأته انت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمه كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات”.

وأضاف “حلمي”، 'أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجود'.

وأعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة قائلا: توكلت علي الله أفوض أمري إلي الله وشكرًا لحضراتكم جميعًا علي هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.