بوسي تغير جلدها في أغنية "زيه تاني" وتطرحها خلال ساعات

القاهرة - محمد ابراهيم - ساعات قليلة وتطرح المطربة بوسى أحدث أغانيها التي تحمل إسم "زيه تاني" من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف .

وتعد الأغنية تغيير في جلد المطربة بوسى حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل عدد من المفاجئات، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان.

كلمات أغنية زيه تاني

وتقول كلمات أغنية “زيه تاني: ”مش هيجي زيه تاني قلبي لسة بيتخطف لو اسمه جه في لساني دة صعب جدًا يتنسي ودة النسيان متخلقش في يوم عشاني لو قلبي طاوعني مرة وميفكرش فيه ألقى عيني تخوني وتجري وتدور عليه لو عمر غاب لو فين ما كان.. انا تعبانة.. نفسي حد يشوفلي حل وبالأمانة.. عمر حبه في يوم ما قل واللي جايلي بعد منه لو مرجعش تكون نهايتي لو قلبي طاوعني مرة وميفكرش فيه ألقى عيني تخوني وتجري وتدور عليه لو عمر غاب لو فين ما كان انا تعبانة.. نفسي حد يشوفلي حل وبالأمانة.. عمر حبه في يوم ما قل واللي جايلي بعد منه لو مرجعش تكون نهايتي لو قلبي طاوعني مرة وميفكرش فيه ألقى عيني تخوني وتجري وتدور عليه".

آخر أعمال الفنانة بوسي

وطرحت المطربة بوسى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

أغنية “أرقص معايا” للفنانة بوسي

وكانت المطربة بوسى قد طرحت مؤخرًا أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي،

والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".